Nasdaq Composite : Dans de bonnes dispositions proches des zéniths

(BFM Bourse) - Après un weekend rendu prolongé par un jour férié (Commémoration du jour anniversaire de la naissance de George Washington), Wall Street rouvre ce mardi, très légèrement dans le vert vraisemblablement si l'on s'en fie à la dynamique des futures sur indices. L'indice Nasdaq Composite (+0,50% à 14 095 points) inscrivait vendredi de nouveaux zéniths en données de clôture. Dans l'immédiat, la publication de l'indice manufacturier Empire State, qui bat de 2 fois sa cible devrait apporter du soutien à l'ensemble de la cote, tout comme la perspective de l'adoption par le Congrès d'un nouveau plan de relance budgétaire, d'une enveloppe proche de celle proposée par J Biden initialement, à 1 900 Milliards de Dollars. Une perspective renforcée contre-intuitivement par les derniers chiffres sur la santé de l'emploi (NFP, inscriptions aux allocations chômage).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime