Nasdaq Composite : Consolidation large en cours de formation

(BFM Bourse) - A la question de savoir si "Omicron" constitue une menace sérieuse à la reprise économique mondiale en cours, les scientifiques ont leur approche, les politiques en ont une autre et... les marchés ont la leur... Vendredi, alors que Wall Street rouvrait, pour une séance raccourcie au lendemain de Thanksgiving, les principaux indices sur actions ont perdu du terrain, sans qu'un style de valeurs plutôt qu'un autre s'en sorte mieux. Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, perdait 2,23% en clôture à 2,23%, montrant davantage de retenue que les indices européens et asiatiques.

Cette annonce sanitaire est de nature à "voir les probabilités de hausse de taux de la Fed se réduire pour mai et juin, décalant un peu plus la possibilité de voir une telle hausse à court terme", pour Vincent Boy (IG France). Qu'attendre désormais ? Dans les prochaines semaines, "cruciales" pour J. Plassard (Mirabaud), il faut suivre l'avantage pris le cas échéant par Omicron sur Delta, la variation du taux d'incidence dans les pays les plus touchés, les cas d'hospitalisation et de décès. A la question d'une remise en cause potentiel de la politique monétaire, John Plassard répond de façon tranchée: "La réponse est clairement oui. On voit mal comment la banque centrale américaine pourrait accélérer son tapering et remonter ses taux d'intérêt à 3 reprises en 2022 (comme le pense désormais Goldman Sachs) si le nouveau variant Omicron devait amener plusieurs pays à refermer leurs frontières et à partiellement fermer leur économie."

La fermeture des frontières pourrait néanmoins "compliquer encore un peu plus les problèmes de pénuries de composants et exercer une influence sur les prix qui galopent déjà un peu partout", prévient Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC. "Pour les marchés, il est encore trop tôt pour déterminer l'impact que l'évolution de la crise sanitaire pourrait avoir dans la durée", estime-t-il.

Dans l'immédiat, la tendance de fond des poids lourds techniques n'est pas menacée, et ce même compte-tenu des niveaux de valorisation.

A suivre côté statistiques les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

