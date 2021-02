Nasdaq Composite : Clôture en données hebdomadaire à fort enjeu

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a inscrit hier, terminant sur ses points hauts de séance, un nouveau record historique à 13 777 points. L'ouverture devrait être discrète, légèrement en territoire vert ce vendredi, après une publication mi-figue mi-raisin sur la santé de l'emploi. Le rapport NFP (Non Farm Payrolls) vient d'être publié par le Département du Travail. Il met en évidence des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) sous les 50 000, manquant la cible, ainsi qu'une progression moins importante qu'anticipée des salaires horaires moyens. En revanche, contre intuitivement, le taux de chômage reflue vivement, à 6.3% de la population active.

L'US Bureau of Labor Statistics a commenté: "Le marché du travail a continué de refléter l'impact du coronavirus (COVID-19) et les efforts pour la contenir. En janvier, des gains d'emplois notables les services professionnels et commerciaux et dans l'enseignement public et privé ont été compensés par les pertes dans les loisirs et l'hôtellerie, dans le commerce de détail, dans les soins de santé et la logistique (transport, stockage en entrepôts)".

Aucun écart au consensus à signaler en revanche concernant le déficit mensuel de la balance commerciale.

Les cours restent sur des niveaux de cours fermes, avec l'espoir d'une entente au Congrès sur le nouveau plan de relance promis par Joe Biden, même s'il apparait peu probable que l'enveloppe maximale de 1 900 Milliards de Dollars soit votée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En cas de confirmation des velléités haussières avec clôture en territoire positif, nous considérerons que l'indice va précocement reprendre son rally. En cas de clôture dans le rouge, surtout en cas de tracé de mèche (ombre) haute significative, nous nous reporterons au scénario développé cette semaine, à savoir une prise d'appui sur les 13 000 points avant reprise des velléités acheteuses dominatrices. Dans ce dernier scénario, une nouvelle phase de respiration, s'est dessinée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur le corps de la bougie hebdomadaire de la semaine passée (S04).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime