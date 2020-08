Nasdaq Composite : Au zénith, Tesla en ébullition

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, à très forte composante technologique, n'aura aucunement été affecté hier par la chute de l'indice manufacturier de la Fed de New York. Le Nasdaq Composite a pris 1% à 11 129 points, au zénith. A titre de comparaison, le Dow Jones s'est légèrement contracté lundi, de 0,31% à 27 844 points.

L'indicateur "Empire State" a fondu à 3.7 contre 17.2 le mois précédent et une cible (consensus) à 14.6. Rendez-vous le 18 août pour constater dans quelle mesure ce "trou" d'air est confirmé. Dans l'immédiat, les investisseurs sont privés d'indicateurs majeurs. A noter les dépassements de cibles sur le front immobilier (chiffres de juillet), que ce soit pour les mises en chantier de logements et les permis de construire. A suivre demain les stocks de brut et les traditionnelles "Minutes" de la Fed.

L'ambiance de marché va être guidée les prochaines semaine à l'aune de la crédibilité de la capacité d'entente au Congrès sur un nouveau volet du plan de soutien, de l'évolution et de la gravité de la pandémie, des précisions suite à l'annonce russe de la découverte d'un vaccin anti Covid, et du degré de violence la guerre commerciale et numérique sino-américaine.

Côté valeurs, un point sur Tesla (+11,20% à 1 835$), qui a annoncé mardi dernier une division par 5 du nominal de ses actions. Il s'agit d'un "split", qui ne change absolument rien à la capitalisation (il y aura 5 fois d'actions). L'intérêt est d'une part de le rendre plus liquide, et d'autre part plus facilement à la portée d'investisseurs particuliers. Au cours de clôture de lundi (1 375$), cela équivaudrait à 367$ l'action. A la fin du mois, les titres au cours ajusté pourront être traités, et les détenteurs d'actions en amont, en recevront quatre autres, pour chaque titre détenu.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera un épisode de correction. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, le gap du 03 août, vient d'être intégralement comblé, à proximité de la courbe de tendance évoquée, imperturbablement haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

