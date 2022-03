Nasdaq Composite : Au chaud, entre deux bornes

(BFM Bourse) - Sur fond d'espoir d'avancées dans les négociations entre délégations russes et ukrainiennes réunies en Turquie, les marchés d'actions aux Etats-Unis sont attendus en hausse, avec un effet d'amplification (Bêta) bien moindre que sur leurs homologues européens. Hier le Nasdaq Composite gagnait déjà 1,31% à 14 354 points, et il est attendu en hausse d'un peu plus d'1% à l'ouverture.

Côté statistique lundi, RAS sur la balance commerciale américaine dont le déficit mensuel est ressorti à proximité immédiate des attentes. En revanche, et toujours outre Atlantique, les stocks des grossistes pour le mois de février, ont bondi de 2,1%, selon les tous derniers chiffres du Census Bureau. La semaine sera globalement riche en publications macroéconomiques et statistiques, avec en point d'orgue vendredi le rapport fédéral mensuel sur l'emploi. La Fed y trouvera de la matière supplémentaire pour tenter d'affiner la difficile négociation de la trajectoire monétaire...

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, pour les États-Unis, les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. La bande de travail se situe actuellement entre 13 838 et 14 445 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13838.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime