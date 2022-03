Nasdaq Composite : Attention à la bête blessée

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite sort la tête hors de l'eau (+1,62% à 13 752 points), bien aidé par les propos rassurants de J. Powell hier devant les Parlementaires. L'indice, qui devrait ouvrir en territoire positif ce jeudi, reste toutefois proche de la zone technique de danger des 13 330 points, au jour 8 de la guerre en Ukraine.

"Le risque le plus tangible et le plus immédiat est, [...], celui d’un embrasement des prix du gaz et du pétrole, ainsi que du blé ukrainien. Dans un contexte inflationniste déjà tendu à court terme cette hausse des matières premières va plonger les Banques Centrales dans un cruel dilemme", constate Emmanuel Auboyneau, Gérant associé Amplegest. "Doivent-elles accélérer leur mouvement de normalisation monétaire, au risque de peser sur la croissance, ou doivent-elles au contraire patienter jusqu’à la résolution de cette crise ? Nous pensons que la Reserve Fédérale américaine va suivre son programme initial de remontée progressive des taux avec une première hausse de 25 points de base en mars."

Cette seconde partie de la semaine, sur le plan macroéconomique, est placé sous le signe de l'emploi. Avant de prendre connaissance des résultats du rapport NFP (emploi privé, données fédérales) demain, les opérateurs ont pris connaissance hier des résultats de l'enquête du cabinet privé ADP (Automatic Data Processing), qui montrent des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) de l'ordre de 475 000, très largement au-delà de la cible. Il y a quelques minutes viennent d'être publiées les inscriptions aux allocations chômage pour la semaine passée, en contraction à 215 000 nouvelles inscriptions. A suivre à 16h00 l'indice ISM Services, et la suite de l'audition semestrielle de J. Powell devant les Parlementaires américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l’immédiat, c'est une courte phase de rééquilibrage périlleux qui prend place.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14150.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12640.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

