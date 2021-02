Nasdaq Composite : A un cheveu des 14 000 points

(BFM Bourse) - La séance devrait débuter à Wall Street sur une note étale, voire en territoire légèrement négatif, sur quelques mouvements ponctuels de prises de bénéfices, hautement légitimes au regard de l'avancée initiale. Hier les principaux indices de la cote américaine commençaient la semaine idéalement, par l'inscription de records historiques, agrémentés de clôtures sur les points hauts de séance. Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques, ne faisait pas exception et gagnait 0,95% à proximité désormais immédiate des 14 000 points (13 987 points). Les opérateurs sont de plus en plus confiants dans la capacité du Congrès à s'entendre sur une enveloppe la plus proche possible des 1 900 Milliards de Dollars souhaités par J. Biden. Les résultats mi-figue, mi-raisin de la dernière publication mensuelle fédérale sur l'emploi (NFP) milite en tous cas dans ce sens...

Pour rappel, le rapport, point d'orgue statistique de la fin de la semaine passée, en évidence des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) sous les 50 000, manquant la cible, ainsi qu'une progression moins importante qu'anticipée des salaires horaires moyens. En revanche, contre intuitivement, le taux de chômage reflue vivement, à 6.3% de la population active.

Dans l'immédiat, la décélération de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis aidera à maintenir les actions sur des zones de cours élevés. Selon les dernières données compilées part l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité sinon foi en la matière, le nombre de nouveaux cas détectés quotidiennement aux Etats-Unis, est en chute libre et vient même de refluer sous les 100 000. La campagne de vaccination massive est en cours; elle constitue un enjeu majeur dans le pays de la planète le plus endeuillé de la planète (près de 465 000 décès liés à des formes graves de la Covid-19). Le nouveau locataire de la Maison Blanche a clairement annoncé l'objectif de 100 millions d'injections à l'issue de ses 100 premiers jours de mandat.

A suivre côté statistiques à 16h00 (Heure de Paris) les nouvelles offres d'emploi (JOLTS). Dans l'immédiat, publié à 12h00, l'indice NFIB des petites entreprises est ressorti à 95.0, légèrement sous le consensus. Côté valeurs, l'actualité est marquée par l'acquisition par EA (Electronic Arts) de GluMobile, l'un des pionniers du jeu sur mobile, pour 2.1 Milliards de $.

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

