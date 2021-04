Nasdaq Composite : A proximité immédiate de ses récents sommets historiques

(BFM Bourse) - Statistiques macroéconomiques enthousiasmantes, conjuguées à un reflux surprise des rendements obligataires ont propulsé le Nasdaq Composite (+1,31%) au-dessus des 14 000 points jeudi, à proximité des sommets absolus (14 190 points).

En point d'orgue statistique jeudi, les inévitables ventes au détail qui pour le mois de mars, ont explosé la cible, en progressant en rythme mensuel de 9.8% (8.4% hors automobiles), selon les toutes dernières données du Census Bureau. Toutes les autres statistiques majeures publiées simultanément, à 14h30, ont battu très significativement les attentes, que ce soit pour les baromètres d'activité industriel (Philly Fed et Empire State) ou sur le front de l'emploi, avec un reflux net des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 576 000. Seul le rapport fédéral sur l'industrie (mars), publié un peu plus tard, est ressorti en deçà des attentes, que ce soit pour la dynamique de production proprement dite (+1,4%) ou le taux d'utilisation des capacités de production (74,4%).

Non seulement le rendement des obligation du Trésor américain à 10 ans (Treasuries à 10 ans) ne se sont pas échauffées, mais elles ont même reflué ! Ce matin, elles restaient sous les 1,60%..."Il est difficile de justifier un tel mouvement alors que les ventes au détail ont bondi de 10% le mois dernier !", pour la recherche économique et stratégique d'Aurel BCG.

"Alors que cette situation pourrait laisser anticiper qu'une hausse des taux directeurs se rapproche, entrainant un translation à la hausse de la courbe, les taux font l'inverse", pouvait-on lire dans une note matinale de la BRED, qui s'avance:

"Une des explications possibles serait que ces bonnes nouvelles, rassurant les investisseurs, attirent un flux acheteur sur les govies en signe de confiance retrouvée en l'économie. Plus simplement ces flux acheteurs pèsent plus sur les niveaux de taux que les anticipations possibles de l'évolution de la politique monétaire. Et le plus cocasse de l'histoire est que ces investissements de confiance viendraient peut être des variations de rachat des plans de soutien pilotés par les banques centrales, banques centrales qui sont le plus au fait de l'occurrence d'un retour d'une hausse des taux directeurs pour calmer une éventuelle surchauffe inflationniste."

Le sentiment de marché reste donc dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs encourageants. Dernier en date, en provenance de Chine: le bond de 18,3% du PIB au premier trimestre, à nuancer dans la mesure où l'activité, paralysée par l'épidémie, s'était contractée de 6,8% l'an dernier à la même période.

A suivre l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich), en données préliminaires à 16h00. Les mises en chantier de logements et permis de construire pour le mois de mars, publiés à 14h30, ne se sont guère éloignés du consensus.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis positif émis à l'échelle de la séance à venir. Une visite des récents zéniths, avant une respiration en début de semaine prochaine est l'option privilégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime