Nanobiotix : Grâce à un accord de licence avec Janssen, la biotech Nanobiotix bondit en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la nano-médecine a annoncé avoir signé un accord de licence global avec le groupe néerlandais, propriété de Johnson & Johnson. La société va dans ce cadre recevoir un soutien financier initial de 60 millions de dollars. L'accord prévoit aussi des paiements d'étapes totaux pouvant aller au-delà de 2 milliards d'euros.

L'horizon s'éclaircit pour Nanobiotix. Le spécialiste de la nano-médecine faisait face à une situation de trésorerie très tendue qui l'obligeait à trouver rapidement un accord de commercialisation avec un partenaire.

Le marché avait repris confiance début mai lorsque la biotech avait indiqué être en négociations avec "un leader mondial de l'industrie pharmaceutique" pour NBTXR3, son produit phare, dans le domaine de l'oncologie. Ce produit est administré par injection intra tumoral et activé par radiothérapie. Il va alors détruire les cellules tumorales déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme.

Plusieurs milliards de dollars de paiements potentiels

Le voile est désormais levé ce lundi. Nanobiotix a annoncé que "le leader mondial" pharmaceutique n'était autre que le groupe néerlandais Janssen, propriété de l'américain Johnson et Johnson. Les deux sociétés ont signé un accord qui confère à Janssen une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de NBTXR3. Cette licence recouvre l'ensemble des pays à l'exception de ceux contenus dans un précédent accord de licence de Nanobiotix avec la société chinoise LianBio, à savoir la Chine, Hong Kong, Taïwan, Macao, la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande.

"Nanobiotix recevra un soutien financier et opérationnel à court terme d’une valeur pouvant atteindre 60 millions de dollars. Cette somme comprend un paiement initial de 30 millions de dollars, ainsi qu’un support opérationnel aux activités réglementaires et de développement de l’étude NANORAY-312 (une étude de phase 3 évaluant NBTXR pour le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé) d’une valeur pouvant atteindre 30 millions de dollars, que Janssen pourra fournir à sa seule discrétion", a expliqué Nanobiotix.

En outre, Janssen sera entièrement responsable d'une première étude de phase 2 évaluant NBTXR3 chez des patients atteints d’un cancer du poumon de stade 3 "et aura la faculté de prendre le contrôle des études actuellement menées par Nanobiotix", poursuit la société.

Au-delà de ces paiements initiaux, Nanobiotix pourra bénéficier de paiements d'étapes allant jusqu'à 1,8 milliard de dollars, qui sont liés à l'atteinte d'objectifs de développement réglementaires et de commercialisation. En outre, d'autres paiements d'étape d'un maximum de 650 millions de dollars pourront être versés en cas de succès de jalons de développement et réglementaires pour un ensemble de cinq indications additionnelles (donc en dehors du cancer du poumon de stade 3 et du carcinome avancé de la tête et du cou) pouvant être développées par Janssen, à sa seule discrétion.

"Enfin, et en accord avec Janssen, Nanobiotix pourrait aussi être éligible à des paiements d’étapes supplémentaires pouvant aller jusqu’à 220 millions de dollars au total pour toute nouvelle indication que Nanobiotix développerait en propre", poursuit la société. Et en dehors des paiements d'étape, Nanobiotix bénéficiera aussi de redevances "à deux chiffres" sur les ventes nettes de NBTXR3.

Soutien en capital également

Enfin, Nanobiotix pourra recevoir des financements en capital de Johnson & Johnson Innovation en deux tranches (5 millions de dollars et 25 millions de dollars) via des augmentations de capital qui se réaliseront sous certaines conditions.

"A partir de la date effective en vigueur de l’accord de licence, la trésorerie et équivalents de trésorerie permettront à la société de financer son activité jusqu’au premier trimestre 2024, sans prendre en compte les paiements d’étape de développement, ni l’utilisation de la" deuxième tranche d’investissement de Johnson & Johnson, de 25 millions de dollars, a indiqué Nanobiotix.

A la Bourse de Paris, l'action monte logiquement, prenant 54% à 7,19 euros vers 10h50.

Nanobiotix devait activement trouver un partenariat. La société a, à son passif, un prêt de la Banque européenne d'investissement qui comprenait l'obligation, toutefois, de disposer d'une position minimale de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à hauteur du montant du principal du prêt (qui prévoyait un maximum de 40 millions d'euros).

La BEI avait toutefois desserré un peu ce corset, en abaissant le seuil minimum de trésorerie à 15 millions d'euros jusqu'à fin juillet. Ce geste pouvait être prolongé jusqu'à fin janvier prochain, à condition que la société signe avant la fin juillet un partenariat de développement commercial. Ce qui est donc arrivé ce lundi.

