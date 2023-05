Nanobiotix : Avec une potentielle commercialisation de son produit phare, Nanobiotix retrouve espoir

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la nano-médecine annonce être en négociations avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique pour le développement et la commercialisation de NBTXR3, son produit phare. Le titre comble son retard accusé après l'annonce de résultats 2022 marqués par une hausse des pertes et une explosion de la consommation de trésorerie.

Fin de semaine en fanfare pour Nanobiotix. Après avoir été réservé à l'ouverture, le titre du pionnier de la nano-médecine s'envole de 140%, aux portes des 4 euros dans des volumes d'échanges nourris. Plus de 2,16 millions d'actions ont changé de mains depuis ce matin, représentant 6,21% du capital de la société sur le marché parisien.

Ce réveil du titre est à mettre en perspective avec la dernière annonce de la société, qui s'avère déterminante pour son avenir. Nanobiotix annonce être entré en "négociation contractuelle finale" avec un "leader mondial de l'industrie pharmaceutique", à l'issue d'une période extensive de discussions.

Cette nouvelle étape fait suite à un accord sur un non-binding term sheet, c'est à dire une lettre d'intention qui n'a pas de valeur contractuelle et qui n'est pas contraignante pour les parties, pour le développement et la commercialisation de NBTXR3.

Le NBTXR3 est le produit phare de Nanobiotix dans le domaine de l'oncologie. Il est administré par injection de nanoparticules dans la tumeur permettant de concentrer localement l'effet des rayons-X. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme.

L'entreprise précise également que l'accord en question reste soumis, entre autres, à la négociation d'un contrat définitif et à l'obtention des autorisations requises en interne par chacune des deux parties. A ce stade préliminaire des discussions, Nanobiotix n'a pas souhaité divulguer l'identité de son partenaire potentiel. La société ne communiquera pas davantage sur les négociations en question, sauf dans l’hypothèse où elle considèrerait qu'il serait opportun de rendre des informations publiques ou qu’un accord définitif serait signé.

Le marché manifeste donc son soulagement après ces annonces. La semaine dernière, Nanobiotix avait fait part de ses doutes sur la continuité de son exploitation après avoir connu une année 2022 particulièrement éprouvante. Malgré une une autorisation de mise sur le marché dans le sarcome des tissus mous, la société a choisi de ne pas encore commercialiser le produit. Et cela s'est répercuté sur les comptes 2022, Nanobiotix n'ayant comptabilisé aucun chiffre d'affaires l'an dernier. Et à côté, la société engage d'importantes dépenses pour financer le développement de ses produits et d'autres essais cliniques.

Un accord crucial

Au 31 décembre 2022, la biotech française disposait de 41,4 millions d’euros de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements, contre 83,9 millions d’euros au 31 décembre 2021. Soit une division par deux de ce montant. La société estime que sa trésorerie et équivalents de trésorerie lui permettront de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2023.

La situation est donc compliquée pour Nanobiotix qui a également indiqué chercher activement des financements supplémentaires par le biais d’un ou plusieurs nouveaux partenariats, "alliances collaboratives ou stratégiques possibles". Si les discussions aboutissent avec le "leader mondial de l'industrie pharmaceutique" évoqué par Nanobiotix, la société verra son horizon financier s'éclaircir un peu. D'ailleurs, il s'agit d'une condition imposée par la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre de la restructuration d'un prêt signé en 2018.

En septembre 2022, le spécialiste français de la nano-médecine avait en effet obtenu un peu de souplesse de la BEI, qui a abaissé de 15 millions d'euros le minimum de trésorerie exigé jusqu'à fin juillet. Un geste qui sera prolongé jusqu'à fin janvier 2024, si la société signe d'ici fin juillet un partenariat de développement et commercial. Et c'est tout l'enjeu de l'annonce du jour...

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse