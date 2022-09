Nanobiotix : Grâce à la restructuration d'un prêt, la biotech Nanobiotix se donne un peu d'air financier

(BFM Bourse) - Le spécialiste français de la nano-médecine a obtenu un accord de principe auprès de la Banque européenne d’investissement pour reporter des échéances de paiement d’un montant total de 30,7 millions d’euros dans le cadre d’un prêt signé en 2018.

Nanobiotix étend un peu son horizon financier. Le pionnier français de la nano-médecine a annoncé lundi avoir noué un accord de principe avec la Banque européenne d’investissement (BEI) pour restructurer 30,7 millions d’euros issus d’un prêt signé en juillet 2018.

Ce financement comprenait deux tranches, une de 16 millions d’euros remboursable en une seule fois en 2023 et une seconde de 14 millions d’euros dont le principal et les intérêts sont remboursables après un délai de deux ans. Il comprenait également le paiement de redevances annuelles sur une période de six ans à compter de janvier 2021.

L’accord de principe noué lundi entre Nanobiotix et la BEI s’est structuré sur la base "des flux de trésorerie envisagés par Nanobiotix autour de ses potentiels futurs leviers de croissance, dont l’hypothèse de la commercialisation de NBTXR3 [le produit phare de la société en oncologie, NDLR] et de possibles partenariats", a expliqué la société.

De la visibilité jusqu'à début 2024

Cet accord de principe prévoit de décaler en juin 2029 25,3 millions d’euros de remboursements en capital et de repousser à octobre 2024 le paiement de 5,4 millions d’euros d’intérêts capitalisés. Cet accord comprend également le versement en 2029 d’un montant maximal de 20 millions d’euros supplémentaire, paiement qui pourrait être avancé dans le cas où Nanobiotix dégagerait un des flux trésorerie définis par l’accord.

"La créance initiale continuera à accumuler des intérêts payables jusqu’aux nouvelles dates d’échéances" et "l’initialisation de la période de six ans portant sur les redevances annuelles est également reportée pour commencer à la première date de commercialisation de NBTXR3", a précisé Nanobiotix.

La restructuration de ce prêt permet à Nanobiotix d’allonger sa "capacité opérationnelle" d’un trimestre, a indiqué Bart Van Rhijn, directeur financier de Nanobiotix, cité dans un communiqué.

Cette "capacité" pourrait désormais aller "jusqu’au premier trimestre 2024", a-t-il ajouté.

Cet accord de principe reste conditionné à la finalisation et signature de la documentation, prévues pour être conclues courant quatrième trimestre 2022, a par ailleurs précisé Nanobiotix.

A la Bourse de Paris l’action gagne du terrain, prenant 5,2% à 4,03 euros en milieu d’après-midi. Le titre perd toutefois environ 45% depuis le début de l'année.

©2022 BFM Bourse