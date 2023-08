Nacon : Le jeu 'Robocop' dévoilé à la Gamescom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nacon a présenté vendredi son nouveau jeu très attendu 'Robocop: Rogue City', dans l'espoir de doper ses ventes jusqu'aux fêtes de fin d'année.



A l'occasion de la conférence Gamescom, qui se tient actuellement à Cologne (Allemagne), le groupe de jeux vidéo a dévoilé la bande-annonce du titre inspiré du film d'action culte de la MGM.



Nacon a ainsi levé le voile sur le 'gameplay' et les cinématiques, qui reprennent l'histoire originale du jeu, ainsi que les phases de tir et d'enquête donnant un aperçu du scénario du jeu.



L'entreprise a également mis en ligne les trailers des jeux 'Ravenswatch' (contes et légendes), 'Gangs of Sherwood' (combat) et 'Ad Infinitum' (horreur psychologique).



Les prochains mois seront particulièrement riches en sorties pour Nacon, qui donnera la possibilité de tester neuf jeux sur son stand, dont le jeu de stratégie 'Crown Wars: The Black Prince', annoncé pour mars 2024.



Autre nouveauté, Nacon a fait la démonstration de son nouveau casque gaming sans fil, le RIG 600 Pro équipé de la technologie ' Dual Wireless ' qui permet de connecter le casque à la console et au téléphone en bluetooth simultanément.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nacon progressait de 1,5% vendredi matin après ces présentations.



