Nacon : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir ramené son objectif de cours sur Nacon de sept à quatre euros suite au sévère 'profit warning' lancé le mois dernier par le spécialiste des jeux vidéo.



Cet avertissement, le deuxième en autant d'années, est venu significativement écorner la confiance que les investisseurs pouvaient avoir dans le dossier, explique l'analyste dans une note.



'La réaction boursière est donc méritée', estime l'intermédiaire, qui rappelle toutefois que le groupe est en train d'accélérer ses efforts d'investissements, une dynamique qui devrait selon lui porter ses fruits à partir de l'exercice 2024.



Voyant toujours un potentiel de création de valeur pour les investisseurs ayant un horizon de long terme, Berenberg renouvelle ainsi sa recommandation d'achat sur le titre, en dépit des perspectives 'compliquées' qui caractérisent l'activité à court terme.



