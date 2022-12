Munic : Un projet dans l'assistance routière en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Munic progresse de plus de 9% vendredi à la Bourse de Paris après avoir été sélectionné pour offrir un service d'assistance à distance destiné aux automobilistes allemands.



Le spécialiste de la valorisation des données automobiles explique avoir été choisi, aux côtés de Hella Gutmann Solutions, par ADAC, le leader de l'assistance routière en Allemagne.



La plus grande association automobile d'Europe, qui compte 21 millions de membres, a en effet prévu de lancer un nouveau service baptisé 'Smart Connect' combinant télématique et télédiagnostic à partir des technologies des deux partenaires.



L'équipe de dépannage routier d'ADAC utilisait depuis une vingtaine d'année les technologies d'Hella Gutmann en matière de diagnostic, mais la valise de diagnostic devait être physiquement connectée au véhicule par un professionnel.



Avec 'Smart Connect' - dont le déploiement a commencé durant l'été 2022 en tant que programme pilote pour 10.000 utilisateurs - le service d'assistance permet de connecter le véhicule à distance et de mener ainsi un diagnostic approfondi déconnecté.



Munic précise que ce sont sa plateforme Ekko et ses dongles OBD Edge Computing qui alimenteront le projet.



