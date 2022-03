Munic : Nomination d'un directeur administratif et financier

(CercleFinance.com) - Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce la nomination de Guillaume Verspieren au poste de directeur administratif et financier, et à ce titre membre du comité de direction.



Précédemment directeur financier au sein des groupes de communication Havas, Publicis, et WPP, Guillaume Verspieren apporte son expérience de la fonction finance au service des opérations, de la stratégie et des performances de Munic.



