M.r.m : Invest Securities abaisse son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que comme toutes les foncières de commerces, le patrimoine de MRM (163,3mE) est exposé aux conséquences de la pandémie et de la montée du e-commerce.



' Malgré sa qualité intermédiaire, la faible présence d'enseignes d'habillement (7% des loyers annualisés) et de nombreux commerces résilients (alimentaire, discount, jardineries) sont des facteurs limitant les baisses potentielles de taux d'occupation. La foncière a d'ailleurs connu en 2018 un épisode de vacance rapidement surmonté ' indique l'analyste.



' Malgré des hypothèses de dégradation marquée des loyers de marché et de vacance, la foncière devrait profiter de la livraison au S1 2021 de l'extension de son centre commercial Valentin d'où notre croissance attendue du résultat net récurrent de l'ordre de +7% annuels entre 2019 et 2023 ' rajoute Invest Securities.



L'analyste indique que son objectif de cours tient cependant compte de perspectives moins fortes qu'auparavant et de la très forte dégradation des valorisations boursières des foncières de commerces.



L'objectif s'établit à 1E (contre1,6E) et la recommandation est neutre (contre Achat).



