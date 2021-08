Moderna : Un nouveau site va fabriquer le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a approuvé hier l'ajout d'un site de fabrication dédié à la production de Spikevax, le vaccin Covid développé par Moderna.



Le site, situé à Bloomington, dans l'Indiana (États-Unis), est exploité par Catalent et réalisera la fabrication des produits finis.



D'autres sites chargés du contrôle/test des lots et du conditionnement du produit fini fabriqué par Catalent ont aussi été approuvés par le CHMP, précise l'EMA.



Cet avis ne nécessitant par d'être approuvé par la Commission européenne, les sites peuvent opérer dès à présent.







