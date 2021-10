Moderna : Un comité de la FDA favorable au rappel Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a indiqué hier soir que le comité consultatif sur les vaccins et produits biologiques connexes (VRBPAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait recommandé à la FDA d'approuver la dose de rappel (50 µg) du vaccin Covid du laboratoire dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence, pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes de 18-64 ans exposées au virus ou présentant un risque de développer des formes graves de Covid.



Le vote a été unanime avec 19 membres du VRBPAC en faveur de l'approbation, une décision saluée par Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire, qui s'est dit ' impatient de mettre le rappel à la disposition des personnes aux Etats-Unis '.



Moderna estime que ce vote positif et son approbation ultérieure pourraient entraîner jusqu'à 1 milliard de doses supplémentaires disponibles pour distribution en 2022.





