Moderna : Travaille sur plusieurs vaccins à ARNm

(CercleFinance.com) - La société Moderna annonce l'extension de son pipeline d'ARNm, via trois nouveaux programmes de développement, profitant notamment de l'expérience acquise avec Spikevax, son vaccin à ARNm contre le Covid.



Les programmes de développement annoncés aujourd'hui concernent le développement de candidats vaccins contre le virus de l'herpès simplex (HSV), le virus varicelle-zona (VSV) ainsi qu'un projet de vaccin anti-cancer.



La laboratoire dispose également de candidats vaccins contre le cytomégalovirus (CMV), le virus d'Epstein-Barr (EBV) et le virus du VIH.



' Nous sommes heureux d'annoncer ces nouveaux programmes de développement, qui reflètent la productivité continue de notre plateforme et le potentiel de notre technologie d'ARNm à impacter la vie de centaines de millions de personnes ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



