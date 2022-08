Moderna : Spikevax Bivalent autorisé en Suisse

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que Swissmedic a accordé une autorisation temporaire pour l'utilisation de son vaccin de rappel bivalent ciblant Omicron, Spikevax Bivalent, pour l'immunisation active afin de prévenir la Covid-2019 chez les personnes âgées de 18 ans et plus en Suisse.



La décision de Swissmedic, l'autorité sanitaire helvétique, est basée sur les données cliniques issues d'un essai de phase 2/3, dans lequel l'ARNm-1273.214 a atteint tous les critères d'évaluation principaux, et a été généralement bien toléré.



Moderna travaille avec les autorités locales pour mettre Spikevax Bivalent Original/Omicron à la disposition des Suisses, dans le but de fournir le produit début septembre. La Suisse devient l'un des premiers pays au monde à approuver l'utilisation du produit.



