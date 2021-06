Moderna : Reçoit une incitation fiscale dans le Massachusetts

(CercleFinance.com) - Le laboratoire Moderna annonce avoir reçu le 15 juin dernier une incitation fiscale du Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) sur la base de son engagement à embaucher 155 nouveaux employés équivalents temps plein en 2021 et à conserver cet effectif jusqu'en 2025 au sein de son usine de fabrication de Norwood, Massachusetts.



Au cours de la dernière année, Moderna a déjà créé plus de 650 nouveaux emplois sur son site de Norwoord.



Au cours de la dernière année, Moderna a presque doublé la taille de ses effectifs, passant d'environ 830 employés au 31 mars 2020 à environ 1 500 employés au 31 mars 2021.



