Moderna : Oddo abaisse légèrement son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Moderna, avec un objectif de cours abaissé de 304$ à 297$.



Le broker souligne néanmoins que la publication des résultats du 2e trimestre s'est avérée 'solide' et 'nettement au-dessus des attentes'.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,7 Mds$, contre 4 Mds$ attendus.



'Comme à son habitude, le management a opéré une mise à jour de son pipeline bien fourni. Le groupe a actuellement 46 programmes en développement pour 31 candidat ARNm en clinique', indique l'analyste.



Oddo indique ajuster ses estimations suite à cette publication afin d'intégrer la décision d'AZN d'arrêter son partenariat pour le VEGF (2 $ par action) et l'ajustement des coûts de production.



'Nous continuons de croire que le niveau actuel du titre (-37% ytd) représente une opportunité à la vue du succès du programme COVID et de la profondeur du pipeline de Moderna', conclut le broker.



