Moderna : Oddo abaisse drastiquement son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Moderna, mais abaisse drastiquement son objectif de cours de 440 à 304 dollars en raison d'une modification de son WACC (coût moyen pondéré du capital) qui passe de 6 à 8,2% avec notamment un beta de 0,75 à 1 fois.



'En effet, du fait de la dépendance financière de son vaccin Covid-19 pour ces deux prochaines années, nous considérons que l'entrée en période épidémique du Covid-19 augmente naturellement la volatilité de Moderna par rapport à son secteur', explique l'analyste.



'Nous considérons que les ventes et la rentabilité de Spikevax sont aujourd'hui bien intégrées par le consensus et ne voyons pas de modifications spécifiques dans les attentes 2022', juge néanmoins Oddo au lendemain de résultats annuels nettement supérieurs aux attentes.



