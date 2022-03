Moderna : Nouvelle commande de vaccins par le Japon

(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord avec le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) pour fournir au Japon 70 millions de doses supplémentaires du vaccin de rappel Covid-19, pour une livraison prévue au second semestre 2022.



En 2022, 93 millions de doses du vaccin Covid-19 de Moderna sont actuellement sous contrat pour l'approvisionnement du Japon, avec la possibilité que ce nombre passe à 163 millions avec ce nouvel accord.



Ce vaccin a reçu une autorisation d'approbation spéciale au Japon, afin de prévenir la maladie causée par le SRAS-CoV-2. Une dose de rappel peut être administrée au moins six mois après la deuxième dose pour les personnes âgées de 18 ans et plus.



