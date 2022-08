Moderna : Nouvelle commande de vaccins par le Canada

(CercleFinance.com) - Moderna annonce qu'Ottawa a exercé son option d'achat pour 4,5 millions de doses supplémentaires d'un candidat de rappel de vaccin bivalent contenant Omicron, et a décidé d'anticiper la livraison prévue de 1,5 million de doses de ce vaccin de 2023 à 2022.



La société de biotechnologies et le gouvernement du Canada ont également convenu de convertir six millions de doses du vaccin originel contre la Covid-19 (Spikevax, ARNm-1273) en un vaccin bivalent contenant de l'Omicron.



L'accord est assujetti à l'approbation réglementaire par Santé Canada -l'équivalent canadien de la FDA des Etats-Unis et de l'EMA européenne- du vaccin candidat de rappel bivalent, dont la livraison des doses est prévue en 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel