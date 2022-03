Moderna : Lancement d'une étude de phase 2 sur Omicron

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que le premier participant a reçu une dose dans l'étude de phase 2 du candidat de rappel bivalent spécifique à Omicron (ARNm-1273.214), qui combine son candidat de rappel spécifique à Omicron et son vaccin contre la Covid-19.



Cette prolongation d'une étude antérieure évaluera l'immunogénicité, l'innocuité et la réactogénicité de l'ARNm-1273.214 en tant que dose de rappel unique chez les adultes âgés de 18 ans et plus. Moderna prévoit environ 375 participants sur environ 20 sites aux États-Unis.



'Notre objectif a été de garder une longueur d'avance sur le virus et nous nous engageons à générer et à partager des données avec les autorités de santé publique alors qu'elles se préparent pour la saison des rappels d'automne', commente le CEO Stéphane Bancel.



