Moderna : L'EMA valide la mise sur le marché du vaccin Omicron

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté une variation pour l'évaluation d'une dose de rappel de 50 µg du candidat vaccin bivalent de rappel COVID contenant Omicron, mRNA-1273.222 chez les adultes de 12 ans et plus.



Il s'agit d'un vaccin bivalent de nouvelle génération qui contient 25 µg de mRNA-1273 (Spikevax) et 25 µg d'un vaccin candidat ciblant la variante Omicron concernée.



'Notre vaccin ciblant les sous-variants BA.4/BA.5 Omicron apportera désormais une deuxième option pour aider à protéger les gens à travers l'Europe à l'approche des mois d'hiver', déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Moderna a reçu des autorisations pour les rappels ciblant Omicron aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Suisse, à Singapour, à Taïwan et au Royaume-Uni à ce jour et a soumis des demandes réglementaires dans le monde entier.



