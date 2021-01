Moderna : L'EMA a donné son autorisation pour le vaccin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'EMA a recommandé l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin COVID-19 Moderna pour la prévention des maladies à coronavirus (COVID-19) chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Il s'agit du deuxième vaccin COVID-19 dont l'EMA a recommandé l'autorisation.



Le comité des médicaments humains (CHMP) de l'EMA a évalué de manière approfondie les données sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin et a recommandé par consensus qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle soit accordée par la Commission européenne.



Cela garantira aux citoyens européens que le vaccin répond aux normes de l'UE et mettra en place les garanties, les contrôles et les obligations nécessaires pour étayer les campagnes de vaccination à l'échelle de l'UE.



'Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle', a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l'EMA. 'Le fait que nous disposions de cette deuxième recommandation positive concernant le vaccin, moins d'un an après la déclaration de la pandémie par l'OMS, témoigne des efforts et de l'engagement de toutes les parties concernées'.



