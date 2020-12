Moderna : Jefferies dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Moderna de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 150 dollars, notant qu'avec une capitalisation de 60 milliards de dollars, il se situe maintenant au troisième rang du secteur des biotechnologies.



'Moderna a été l'un des dossiers phares de l'année et le titre gagne +650% depuis le début de l'année. Conformément à notre thèse, l'entreprise a parfaitement exécuté sur la Covid-19 jusqu'à présent et a fixé une barre élevée', estime le broker.



