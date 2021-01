Moderna : Israël donne son feu vert à l'importation du vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que le ministère israélien de la Santé (MOH) avait donné l'autorisation d'importer le vaccin de Moderna contre la Covid-19 en Israël.



'Il s'agit de la troisième autorisation réglementaire pour le vaccin COVID-19 Moderna, et sa première en dehors de l'Amérique du Nord', s'est félicité Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. 'Nous espérons continuer à voir des autorisations sur d'autres marchés dans les jours, semaines et mois à venir. '



Le ministère de la Santé israélien a obtenu 6 millions de doses du vaccin. Selon Moderna, les premières livraisons devraient commencer d'ici peu.





