Moderna : Finalise un partenariat stratégique en Australie

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un partenariat stratégique de dix ans avec le gouvernement fédéral australien visant à établir une usine de fabrication de vaccins à ARNm en Australie.



Une fois construite, cette installation devrait fournir aux Australiens un accès à un portefeuille de vaccins à ARNm fabriqués localement, notamment contre la Covid-19, le grippe saisonnière, le virus respiratoire syncytial (VRS) ainsi que d'autres virus respiratoires potentiels, en attente d'autorisation.



La construction du site devrait commencer avant la fin de l'année pour une ouverture opérationnelle prévue fin 2024.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Moderna prévoit de soutenir la R&D et l'écosystème industriel de l'ARNm en Australie, notamment en s'engageant dans des partenariats de recherche collaborative avec des institutions australiennes et en créant un centre de recherche régional.



