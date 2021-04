Moderna : Des anticorps présents 6 mois après le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Moderna a mis en avant une étude publiée dans The New Angleterre Journal of Medecine démontrant la présence d'anticorps contre la Covid-19 jusqu'à six mois après injection de la seconde dose de son vaccin.



'Nous sommes heureux que ces nouvelles données montrent une persistance des anticorps pendant 6 mois après la deuxième dose de notre vaccin COVID-19', a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna. 'Cela nous donne davantage confiance dans la protection offerte par notre vaccin COVID-19 '.



Moderna précise que des études surveillant les réponses immunitaires au-delà de 6 mois sont actuellement conduites.



Par prudence, le laboratoire poursuit également une stratégie de développement clinique contre les variants émergents du coronavirus.





