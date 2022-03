Moderna : Contrat de 7M de doses de rappel Covid en Suisse

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un nouvel accord d'approvisionnement avec le gouvernement fédéral suisse portant sur la livraison de sept millions de doses de rappel de son vaccin Covid pour une livraison prévue en 2023 et une option supplémentaire de sept millions de doses à livrer en 2023 et 2024.



Ces doses s'ajoutent aux sept millions de doses du vaccin de rappel de Moderna dont la livraison est prévue au second semestre 2022, que le gouvernement a exercé son option d'achat en décembre 2021, précise le laboratoire.



