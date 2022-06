Moderna : Amendement au contrat avec Bruxelles

(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord avec la Commission européenne pour modifier les calendriers de livraison contractuels initialement convenus pour son produit de rappel du vaccin contre la Covid-19 Spikevax ou le candidat vaccin de rappel mis à jour.



La modification permet aux États membres participants de recevoir les doses de rappel prévues au deuxième trimestre 2022 plus tard au cours de 2022 ou au début de 2023, et le candidat de rappel bivalent mis à jour attendu après son approbation réglementaire.



Moderna continue de s'attendre à des accords d'achat anticipés d'environ 21 milliards de dollars pour 2022 et de croire que la dynamique du marché Covid se traduira par des ventes légèrement plus élevées au second semestre 2022 qu'au premier.



