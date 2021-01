Moderna : 1er essai du candidat-vaccin à la Covid-19 au Japon

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le début, au Japon, de l'étude de phase 1/2 de son candidat-vaccin contre la Covid-19, dirigée par Takeda Pharmaceutical.



'Il s'agit du premier essai clinique d'un produit Moderna au Japon et nous remercions Takeda pour son partenariat qui pourra potentiellement protéger la population japonaise du Covid-19 avec un vaccin', a déclaré en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Takeda prévoit, à partir du premier semestre 2021, d'importer et distribuer 50 millions de doses du candidat vaccin de Moderna, pour l'instant en attente d'homologation au Japon.



