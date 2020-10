Mobile network : Cession de Bemobee à Eranovum

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Madvertise annonce la cession à Eranovum de sa filiale Bemobee, agence de conseil et de design dédiée à la conception d'applications et de sites sur mobile, 'étape stratégique majeure dans le renforcement de Madvertise autour de l'activité publicité sur mobile'.



La société rappelle que Bemobee a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,1 million d'euros en 2019 et que son portefeuille de clients comprend Pierre Fabre, Cnews, Casino, Dassault systèmes, ADP et L'Oréal.



Madvertise confirme en outre la poursuite de ses négociations exclusives avec SYNC, régie publicitaire disruptive de synchronisation de contenus/publicités avec l'ensemble des canaux digitaux, en vue d'une prise de participation structurante.



