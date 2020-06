Mnd : Le groupe MND signe un contrat pour un téléphérique urbain à La Réunion

(BFM Bourse) - Après une première ligne confiée au leader mondial Poma, la ville de Saint-Denis à La Réunion confie à un groupement emmené par MND la construction d'une deuxième ligne de téléphérique. Malgré le rebond du jour, le cours du groupe savoyard introduit en 2013 sur Alternext reste proche d'un plus bas historique.

Le développement du marché du transport urbain par câble va-t-il offrir un relais de croissance à MND, qui vient de faire l'objet d'une lourde restructuration financière? Fort de son expertise industrielle dans le transport par câbles en montagne, le groupe fait miroiter depuis son introduction en Bourse en 2013 "un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains par câbles", présenté comme un mode de mobilité urbaine doux et alternatif.

De fait, une étude de Persistence Market Research estime que le marché mondial du transport par câble devrait connaître une croissance annuelle proche de 12% pour atteindre 4,6 milliards de dollars en 2024, avec une proportion grandissante (jusqu'à plus du tiers) des installations désormais dédiées au transport des personnes en milieu urbain, comme on commence à le voir dans certaines villes françaises notamment à Brest dans le quartier des Capucins depuis 2016.

Après des années de déceptions, qui ont vu le cours de MND passer de 6,08 euros à l'introduction à un plus bas inférieur à 10 centimes en mars dernier, la société a fait état lundi matin d'un premier succès commercial significatif sur ce segment avec l'annonce de l'attribution du marché pour concevoir, construire et assurer la maintenance de la deuxième ligne du futur téléphérique urbain de Saint-Denis (chef-lieu de l'île de La Réunion et vingtième ville de France avec une population d'environ 150.000 personnes), dont l'ouverture au public est prévue en 2023.

D'une longueur de 1,3 km, ce téléphérique urbain reliera le quartier résidentiel de La Montagne, culminant à près de 700 mètres d'altitude, à celui de Bellepierre, dans le centre de Saint-Denis. L'objectif est sécuriser et de désengorger la route de La Montagne, empruntée quotidiennement par un flux de plus de 12.000 véhicules. L'objectif est d'offrir aux 13.000 habitants du quartier de La Montagene "une alternative pérenne et performante à la route départementale 41", toute en lacets. Le système retenu est un va-et-vient bi-câble avec une voie élargie à 16 mètres pour une forte résistance au vent. Grâce à cette technologie, la vitesse des deux cabines de 50 places peut atteindre 45 km/h. Le projet s'ajoute à celui d'une première ligne Chaudron / Campus / Moufia / Bancoul / Bois-de-Nèfles (2,3 kilomètres), actuellement construit par le grenoblois Poma, leader mondial du transport par câble.

La Cinor (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) a donc attribué le marché de cette deuxième ligne au Groupement Payenke (du nom de l'oiseau emblématique de l'île, le paille-en-queue) dont MND est le mandataire. À ses côtés le groupement intègre le suisse Bartholet Maschinenbau, avec qui MND a noué un partenariat en février dernier, Sogea Océan Indien et la SBTPC (deux entrepreneurs locaux détenus par Vinci), T&T Architecture et Suez Consulting. Le montant de l'investissement pour la construction de la ligne s'élève à 39,8 millions d'euros, dont 13,9 millions d'euros pour MND.

Dans le sillage de l'annonce, le cours de MND rebondissait lundi de 20,5% vers 14h00 à 0,176 euro, traduisant une capitalisation de 23 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

