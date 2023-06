Miliboo : Une dynamique jugée 'solide' au 4ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé jeudi soir avoir clôturé son exercice décalé 2022-2023 en signant une croissance 'solide' de 7,5% au 4ème trimestre, dans un environnement jugé toujours difficile pour la consommation des ménages.



La marque digitale d'ameublement a fait état de ventes de près de 9,9 millions d'euros sur la période allant du 1er février au 30 avril, contre 9,3 millions d'euros un an plus tôt.



Dans un communiqué, le spécialiste du mobilier 'tendance' évoque une croissance 'plus qualitative' en provenance de ses propres canaux de distribution (site Internet Miliboo et boutiques) et un moindre recours aux places de marché tierces.



La société souligne que cette dynamique favorable s'est accompagnée d'une remontée de sa marge brute, laissant entrevoir une amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur la seconde partie de l'exercice.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires ressort à 42,3 millions d'euros, en croissance de 8%.



S'agissant de ses perspectives, Miliboo dit percevoir un contexte de consommation 'toujours morose', tout en affichant l'ambition de continuer à gagner des parts de marché et de suivre une trajectoire de croissance rentable.



Suite à cette publication, le titre progressait de 2% vendredi à la Bourse de Paris, ce qui portait à plus de 14% ses gains sur l'ensemble de la semaine.



