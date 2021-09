Miliboo : Le chiffre d'affaires déçoit, l'action se replie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en baisse au titre de son premier trimestre, du fait notamment de tensions conjoncturelles rencontrées au niveau de ses approvisionnements.



La publication fait chuter le titre du spécialiste du mobilier 'tendance', qui accuse un repli de 5,5% à la mi-journée. L'action affiche encore un gain de plus de 51% depuis le début de l'année.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2021-22 (période du 1er mai au 31 juillet 2021) s'est replié de 2,8% à moins de neuf millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, le fabricant de meubles modulables et personnalisables sur Internet évoque un environnement de consommation qui s'est 'normalisé' après la bonne performance de l'an dernier, qui avait bénéficié de l'essor de l'e-commerce pendant la période de confinement.



Abordant ses perspectives, Miliboo explique qu'il continuera au cours des prochains mois à privilégier ses canaux de vente en direct tout en

s'attachant à reconstituer ses stocks.



Le groupe estime en effet que le taux de disponibilité de ses produits sera un facteur 'clef' pour pouvoir tirer pleinement parti d'une demande qu'il estime toujours bien orientée.



