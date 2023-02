Miliboo : La marge remonte au 3ème trimestre, le titre suit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo grimpe de plus de 9% en Bourse ce vendredi après avoir fait état dans la soirée d'hier d'un chiffre d'affaires 'solide' et d'une remontée de sa marge lors du troisième trimestre de son exercice décalé.



La marque d'ameublement indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, en recul de 4,4%, sur son 3ème trimestre 2022-23, clos le 31 janvier dernier.



La société a aussi fait état d'une forte remontée de sa marge brute et d'un retour à la rentabilité opérationnelle sur le trimestre.



Son taux de marge brute rebondit ainsi à plus de 57% en moyenne sur le 3ème trimestre, soit une progression de six points par rapport à la moyenne du 1er semestre et au-dessus de celui du 3ème trimestre 2021-22.



'Le 3ème trimestre répond pleinement à nos attentes et valide nos choix stratégiques malgré un contexte toujours pesant pour la consommation des ménages', a commenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de l'entreprise.



Le dirigeant de Miliboo souligne que le recul trimestriel du chiffre d'affaires s'explique par une base de comparaison exigeante et qu'il provient uniquement des places de marché, un canal moins rémunérateur.



'Sur nos propres canaux de ventes (boutiques et site), nous continuons de gagner des parts de marchés sans recours massifs à des dispositifs promotionnels', assure-t-il.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action grimpait de 9,8% vendredi après cette publication.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.