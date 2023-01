Miliboo : Des pertes sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Miliboo affiche une perte nette de deux millions d'euros au titre de son premier semestre 2022-23, contre un profit de 0,3 million un an auparavant, tandis que son EBITDA est passé de +0,6 à -1,6 million d'une année sur l'autre.



La marque digitale d'ameublement précise que son taux de marge brute a reculé de plus de huit points à 51,1%, impacté momentanément par la conjoncture inflationniste sur les approvisionnements, mais en cours de redressement.



Miliboo a par contre atteint un nouveau record semestriel en réalisant sur la période un chiffre d'affaires de 21,4 millions d'euros, en croissance de 16%, croissance réalisée par les volumes, l'effet prix étant marginal sur le semestre.



