Miliboo : L'arrivée de M6 à son tour de table dope le vendeur de meubles Miliboo

(BFM Bourse) - Le concepteur et distributeur en ligne de meubles et articles de décoration est recherché lundi en Bourse lundi alors que le groupe M6 va monter à plus de 20% du capital. Une nouvelle marque de confiance de M6, trois ans après la signature d'un partenariat entre les deux parties.

Comme dans un fauteuil. Trois ans après la signature d'un partenariat réussi, le groupe M6 s'installe au capital de Miliboo. L'ex-petite chaîne qui monte grimpe désormais à plus de 20% du capital du spécialiste haut-savoyard "de la conception et de la vente de mobilier "tendance", modulable et personnalisable sur Internet".

Cette prise de participation se fait dans le cadre d'une conversion d'obligations en actions émises au profit de la chaine M6 conformément à l’accord media for equity signé en mars 2019. Les deux sociétés avaient alors conclu un partenariat d'une durée de trois ans "afin de soutenir les ambitions de développement de Miliboo". Le groupe M6 a ainsi mis à disposition de la société haute-savoyarde un volume d’espace publicitaire sur l’ensemble de ses médias (antennes TV, radio et digital) et a été rémunéré en contrepartie par des obligations convertibles en actions Miliboo d’une valeur totale de 3,75 millions d'euros.

Créé en 2005, Miliboo est spécialisé dans la conception et de la vente de mobilier "tendance, modulable et personnalisable sur Internet avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site et dans ses trois "Milibootik", points de vente physiques, situés à Paris et à Lyon.

Un effet visible sur les comptes

L'effet de ce partenariat a été visible sur les comptes de Miliboo, se félicite la société dont le chiffre d'affaires a fortement progressé, passant de 23 millions d'euros à la clôture de l’exercice 2018-2019 à près de 40 millions d'euros en 2021-2022, soit une croissance de 70% en 3 ans. La croissance des revenus de Miliboo "s’est accompagnée d’un effet vertueux avec un seuil de rentabilité atteint puis dépassé sur les deux derniers exercices", indique son PDG Guillaume Lachenal qui ajoute avoir observé "un fort accroissement de la notoriété de la marque Miliboo auprès des consommateurs".

En optant pour cette conversion des obligations en actions, le groupe M6 confirme aujourd’hui sa volonté de poursuivre la collaboration avec Miliboo en devenant un actionnaire de référence avec de 21,4% des parts du concepteur et distributeur de meubles. Cette opération permet également de renforcer les capitaux propres du spécialiste de l'ameublement et une réduction de son endettement de 3,75 millions d'euros.

Le groupe de télévision et de radio estime Miliboo en mesure de "poursuivre son développement et à continuer à prendre de nouvelles parts de marché grâce, entre autres, à son modèle phygital performant". En contrepartie, le spécialiste de l'ameublement "continuera d’investir régulièrement dans la publicité avec le groupe M6 pour appuyer son développement dans le cadre d’un budget publicitaire classique".

La réaction du marché est logiquement très favorable à cette entrée au capital du groupe M6, le titre grimpant de 11% à 3,29 euros vers 15h00, au plus haut d'un mois. Il affiche toutefois à un repli de près de 65% depuis ses plus hauts historiques à 9,34 euros, inscrits il y a un an jour pour jour.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse