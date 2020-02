Microwave vision : Euroland Corporate remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste EuroLand Corporate annonce ce jour revoir sa recommandation sur le titre Microwave, passant à 'Accumuler' après 'Achat', notant un 'CA T4 particulièrement dynamique sur les Télécoms'.



'Sur l'ensemble de l'année la dynamique est bonne sur les deux pôles (+8,8% sur les Télécoms et +27,9% sur l'Aéronautique/Défense). Le momentum reste favorable sur les deux segments et Microwave bénéficie d'une bonne visibilité sur 2020/2021 avec un carnet de commandes de 110,2 ME (+50%) au 01/01/2020', apprécie le broker.



La cible d'EuroLand passe ainsi à 23,50 euros, après 19 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MICROWAVE VISION en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok