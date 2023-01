Micropole : NextStage AM dépasse les 15% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NextStage AM, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 janvier, le seuil de 15% du capital de Micropole et détenir 15,49% du capital et 12,79% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions hors marché.



Le déclarant envisage, en fonction des circonstances et des conditions de marché, de poursuivre les achats d'actions Micropole, mais n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société de conseil.



Entendant comprendre la stratégie et le développement de Micropole, NextStage AM envisage d'engager des échanges avec la direction et, en fonction de ces échanges, de demander la nomination d'une ou plusieurs personnes comme administrateur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.