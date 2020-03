Micropole : Cession de la filiale MLS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Micropole annonce avoir cédé sa filiale dédiée à la formation, Micropole Learning Solutions (MLS), à la société Le Pont, cession relutive qui 's'inscrit dans le recentrage des activités sur les offres stratégiques Data et Digital'.



Dans les comptes consolidés 2019 qui seront présentés le 22 avril lors de la publication des résultats annuels, l'activité MLS sera considérée comme cédée et le chiffre d'affaires correspondant sera par conséquent neutralisé.



Il s'en suivra une révision à hauteur de trois millions d'euros du chiffre d'affaires consolidé de 118,4 millions d'euros qui a été publié le 13 février dernier. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.



