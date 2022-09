Micropole : La course aux talents dans la data plombe la rentabilité de Micropole

(BFM Bourse) - Au premier semestre, le groupe de conseil en transformation des entreprises par la data a dû multiplier les initiatives pour attirer et fidéliser de nouveaux talents. Et les tensions sur les ressources humaines ont eu une incidence sur les comptes de Micropole, marqués par une dégradation de la rentabilité.

Le groupe de conseil en transformation des entreprises par la data achève cette semaine en mauvaise posture. Micropole accuse l'une des plus fores baisses du jour à la Bourse de Paris dans le sillage de comptes semestriels marqués par une dégradation de sa rentabilité.

La réaction du marché a été immédiate, Micropole lâche plus de 15,5% à 0,98 euro, vers 10h30. Par rapport à des capitaux propres de 50 millions d'euros, le dossier désormais valorisé en Bourse seulement 31 millions d'euros, extériorisant ainsi une décote de 40%...

Au premier semestre, le groupe a vu son résultat opérationnel courant ressortir en baisse à 2,7 millions d'euros contre 3 millions d'euros l'exercice précédent. Le niveau de résultat opérationnel courant fait ressortir une marge de 4% à partir d’un chiffre d'affaires déjà connu de 65,8 millions d'euros, en croissance de 8,9% par rapport l'an passé. À périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 7,4%.

Une difficile course aux talents

Micropole attribue ce recul du bénéfice opérationnel courant par des "évolutions contrastées de plusieurs éléments" dont des taux de prise de congés et de maladie en forte augmentation sur le semestre (solde des congés antérieurs et effet Covid) dont l'incidence sur le résultat opérationnel étant de l'ordre de 0,3 million d'euros. La performance décevante des activités en Suisse et des tensions sur les ressources humaines, ont également pesé sur cet indicateur.

A l'image des autres sociétés évoluant dans le secteur, Micropole fait face à des difficultés de recrutement résultant d'une tension forte sur le marché du conseil et des activités numériques. La course à la fidélisation et au recrutement de talents a un coût. "Un renforcement des équipes de recrutement est intervenu et de nombreuses actions de fidélisation ont été réalisées (rénovation ou nouveaux locaux, relance des actions d'animation des équipes, augmentation des salaires, …)" explique la société. Sur les six premiers mois de l'année, Micropole a ainsi augmenté le salaire moyen de 4,4% par rapport au premier semestre 2021.

De son côté, le résultat opérationnel atteint 0,9 million d'euros contre 2,6 millions d'euros au premier semestre 2021 tandis que le résultat net des activités poursuivies ressort en forte baisse à 0,9 million d'euros, contre 2,2 millions au titre du premier semestre précédent.

Un climat d’incertitude

Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change) créent pour Micropole un climat général d'incertitude. Le groupe bénéficie toujours d'une demande très soutenue. La principale difficulté pour Micropole reste, à ce jour, de trouver les ressources humaines pour répondre aux demandes des clients.

Malgré ces incertitudes, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité mais ne donne pas d'objectifs chiffrés. La société ajoute rester confiante sur l'évolution future des marchés sur lesquels elle est positionnée.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse