Michelin : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Michelin, avec un objectif de cours inchangé de 35 euros.



A l'occasion d'un CMD virtuel visant à faire le point sur sa stratégie 2030, le management a confirmé ses ambitions tout en indiquant être 'bien en ligne avec cette trajectoire', rapporte Oddo.



L'exercice permis de réaffirmer le positionnement du groupe, sa stratégie dans les trois domaines présentés lors du CMD 2021 (pneus, autour du pneu et hors du pneu) mais aussi de revenir sur la politique de M&A qu'il entend poursuivre (autour et hors du pneu), tout en maintenant son leadership dans le pneu.



'Nous maintenons notre opinion Surperformance, jugeant le positionnement de Michelin attractif dans l'environnement actuel (focus valeur, leadership technologique, approche développement durable) mais aussi au-delà du pneu avec une stratégie de croissance pertinente (tirer justement profit de ce positionnement technologique pour croître dans d'autres marchés)', conclut l'analyste.



