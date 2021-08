MICHELIN : Haute pression

(BFM Bourse) - Le 27 juillet, nous indiquions : « Michelin a relevé ses objectifs de prévision hier soir après la clôture pour 2021. Les part de marché et les volumes concernant les pneus de grand diamètre, utilisés notamment pour les SUV, sont meilleurs. Le titre était par ailleurs dans les plus fortes chutes du CAC 40 hier. La configuration restant positive techniquement au-dessus des 132€, on mettra à profit la consolidation d'hier, pour se positionner à très court terme sur le titre et viser la zone de résistance des 138/140€. »

La résistance des 138 euros est débordée et l’objectif des 140 euros est atteint. Il serait évidemment sage de prendre ses bénéfices. Néanmoins, nous sommes d’avis de garer un solde car la tendance haussière est forte avec un secteur automobile qui retrouve des couleurs à l’image de Stellantis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action MICHELIN permet d'identifier une tendance haussière à court terme. Le support à 132.000 € correspond à un seuil graphique majeur. Celui des 138 euros est devenu également important.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MICHELIN à court terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MICHELIN au cours de 140.00 € avec un objectif à 145.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 137.70 €.

Le conseil MICHELIN Positif 140.000 € Objectif : 145.000 € Potentiel : +3.57 % Stop : 137.700 € Résistance(s) : 140.000 / 145.000 Support(s) : 138.000 / 132.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

