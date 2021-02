Michelin : Fort d'un bilan renforcé malgré la baisse des résultats, Michelin va augmenter son dividende

(BFM Bourse) - Contraint l'an dernier de ramener de 3,85 à 2 euros par action son dividende, Michelin compte redistribuer 2,30 euros par action en mai prochain après avoir renforcé son bilan en 2020.

Un léger mieux pour les actionnaires de Michelin, qui n'avaient reçu l'an dernier que 2 euros par action au titre de l'exercice 2019, contre 3,70 euros au titre de 2018 et 3,85 euros initialement annoncé. Le pneumaticien se propose de verser 2,30 euros au titre de 2020, alors que le groupe a géré ses finances au cordeau face à la crise sanitaire.

Tandis que les ventes du groupe clermontois ont chuté de 15% l'an dernier à 20,469 milliards d'euros (-12,6% à parités de changes constantes), celui-ci a vu son résultat opérationnel "des secteurs" (ROS, son indicateur principal de rentabilité opérationnelle) décliner de 37% à 1,878 milliard d'euros, soit 9,2% des ventes contre 12,5% en 2019.

Ce résultat a été principalement affecté par un effet volume de 1,7 milliard d'euros (forte baisse des volumes, entraînant une sous-absorption des frais fixes et une perte de productivité industrielle seulement partiellement compensée par les mesures d’accompagnement de chômage partiel) et par les surcoûts nécessaires à la protection des salariés (98 millions d'euros). Cependant, Michelin a profité d'une baisse des coûts des matières premières (équivalent à 279 millions d'euros), des efforts de réduction des dépenses administratives et commerciales (240 millions d'euros) et d'une effet mix-prix positif de plus de 300 millions d'euros, limitant ainsi l'impact final.

Le résultat net a été proportionnellement plus affecté, pratiquement divisé par trois à 625 millions d'euros, compte tenu notamment de charges de dépréciation et amortissement (sans effet sur la trésorerie) de près de 600 millions d'euros au total.

Côté bilan cependant, Michelin bénéficie d'une progression de 75% du cash-flow libre, à 2 milliards d'euros : la forte diminution du résultat opérationnel provoquée par la chute des volumes a en effet été plus que compensée par la diminution du besoin en fonds de roulement et par la baisse des investissements. L'endettement net du groupe a ainsi nettement diminué à 3,5 milliards d'euros, soit un ratio d’endettement de 28%, à comparer à 39% fin 2019.

"Dans cette crise sanitaire et économique majeure, je tiens avant tout à remercier les équipes Michelin pour leur mobilisation. Ensemble, nous faisons face ; ensemble nous travaillons à protéger chacun, le groupe, et nos activités. Nous continuons également à soutenir nos fournisseurs, nos clients et toutes nos communautés à travers le monde. Dans ce contexte incertain, le groupe poursuit ses efforts de compétitivité et continue d’orienter sa production vers les pneus haut de gamme et de spécialité, tout en accélérant son développement dans les matériaux de haute technologie et les offres de services & solutions", a déclaré le président, Florent Menegaux.

En termes chiffrés, Michelin vise pour 2021, dans un contexte "encore très incertain avec les évolutions de la crise sanitaire", à dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2,5 milliards d'euros (à parités constantes) et un cash-flow libre structurel d’environ 1 milliard . Ces objectifs reposent sur l'hypothèse d'une hausse de 6 à 10% des marchés tourisme-camionnette de 4 à 8% pour les poids lourds et de 8 à 12% pour les pneumatiques de spécialité (aérien, minier, agricoles...).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse