Metavisio : Résultat d'exploitation doublé au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metavisio annonce avoir enregistré un doublement (+108%) de son résultat d'exploitation à 1,4 million d'euros au premier semestre 2022, et ce, malgré une diminution de 15,6% de son chiffre d'affaires à 21,1 millions d'euros.



Le concepteur d'ordinateurs portables explique que le contexte d'inflation a entrainé 'un ralentissement de la consommation des ménages en produits électroniques au deuxième trimestre 2022, qui a engendré des décalages de livraisons, en particulier en France'.



Néanmoins, sa rentabilité d'exploitation a été soutenue par une contraction de ses charges d'exploitation à 22,8 millions d'euros, plus forte que la baisse de ses produits d'exploitation à 24,2 millions, sur le semestre.



Metavisio reste mobilisé pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires annoncé pour 2022, soit environ 70 millions d'euros (+15%), conditionné à l'obtention d'une commande majeure à l'international en fin d'année.



En revanche, compte tenu du contexte marqué par la crise énergétique, sanitaire et géopolitique, il anticipe désormais pour l'année un taux de marge d'EBITDA qui devrait être en repli par rapport à 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.